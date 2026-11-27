Famosos

El certamen de Miss Universo es un concurso de belleza internacional que se realiza anualmente y es promovido por la Miss Universe Organization, operando desde octubre de 2022 como una joint-venture entre JKN Global Group y Legacy Holding Group USA.

En la edición de 2026, las cinco finalistas se enfrentaron a la parte más temida de la competencia: la ronda de preguntas. Las candidatas de Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico no eligieron al azar, sino que sacaron un papel con el nombre del miembro del jurado que les haría la primera pregunta.

El primer round: preguntas personalizadas

Bea Millan-Windorski, Miss Filipinas, respondió a una pregunta sobre cómo convencería a sus hijas de que la misión del concurso sigue siendo relevante después de 75 años. Para ella, el aniversario honra el pasado, presente y futuro de las mujeres. Mencionó que usaría la sabiduría de quienes vinieron antes y su propia experiencia internacional para trabajar con las Naciones Unidas en favor de voces vulnerables y comunidades desplazadas por el clima.

Por su parte, Georgia Waddington, Miss Nueva Zelanda, habló sobre cómo crear un mundo donde todas las mujeres se sientan valoradas. Confesó que creció siendo una niña extremadamente tímida y reservada que no creía en sí misma, pero que decidió salir de su zona de comodidad para demostrar que incluso alguien de una nación pequeña puede impulsar el cambio y poner a su país en el mapa.

Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela, tuvo que responder qué es lo más hermoso de ella que no se puede ver. Su respuesta se centró en la autenticidad y ese brillo interno que considera la verdadera belleza. Afirmó que, como próxima Miss Universo, planea usar esa bandera de autenticidad para que cada mujer se sienta suficiente.

Melissa Núñez, Miss República Dominicana, abordó el tema de cómo los jóvenes pueden hacer escuchar sus voces ante el poder. Sugirió que la personalidad debe desarrollarse desde temprana edad con padres que eduquen sobre moral y estándares, lo que permite tomar decisiones conscientes. Se definió como una mujer basada en la resiliencia y los ejemplos.

Finalmente, Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico, reflexionó sobre el valor humano más importante frente al crecimiento de la inteligencia artificial. Afirmó que la tecnología llegó para quedarse y que debe usarse responsablemente. Para ella, el valor fundamental es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, especialmente cuando defender los valores es difícil.

El desafío final: una pregunta para todas

La segunda pregunta, idéntica para las cinco finalistas: ¿Qué necesita el mundo de sus líderes? Las candidatas que no estaban hablando tuvieron que usar audífonos mientras escuchaban a sus compañeras.

Bea Millan-Windorski retomó su perfil ambientalista y mencionó su labor de diez años como voluntaria con tortugas marinas. Explicó que, a diferencia de la mentalidad del cangrejo que busca derribar a otros, las tortugas más fuertes ayudan a sus hermanos débiles a llegar al mar, y pidió que los líderes mundiales adopten esa misma mentalidad de apoyo mutuo.

Georgia Waddington se basó en la idea de que las personas recordarán cómo las hiciste sentir. Introdujo el concepto maorí llamado ‘mana’, que consiste en saber quién eres, honrar el origen y usar la fuerza interior para elevar a los demás, prometiendo aplicar esto si era coronada.

Clara Vegas Goetz señaló que el mundo necesita empatía. Como ejemplo, recordó que hace cinco meses Venezuela sufrió un doble terremoto que sacudió el suelo y los corazones, momento en el que el pueblo demostró ser solidario y de buena fe. Prometió liderar desde el corazón y no solo desde la mente.

Melissa Núñez cerró enfocándose en la responsabilidad. Argumentó que el mundo necesita que los líderes se hagan responsables de sus acciones cuando ocupan puestos importantes en diferentes lugares y partes del mundo.

La verdad es que responder una pregunta ya es un estrés, pero hacer dos frente a todo el mundo es otro nivel de presión. ¿Ustedes qué hubieran respondido sobre la inteligencia artificial?