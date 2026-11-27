Espectáculos

Un video filtrado de Luister La Voz junto al cantante puertorriqueño Anuel AA puso a volar la imaginación de los fans de la música urbana. Todo empezó cuando empezó a circular un clip donde ambos aparecen en una videollamada, lo que inmediatamente disparó las especulaciones sobre una posible colaboración musical entre Colombia y Puerto Rico.

El material, que fue compartido por la cuenta de la revista colombiana Vea en Facebook, no tardó nada en generar una lluvia de comentarios y reacciones en las redes sociales. En la grabación, que dura aproximadamente 34 segundos, se ve a Luis Cabeza de Ávila, mejor conocido como Luister La Voz, platicando con Anuel AA. Lo malo es que el audio del clip no está disponible, así que no tenemos ni la más mínima idea de qué estaban hablando realmente.

La publicación dejó a los seguidores con muchísimas preguntas, sobre todo por la posibilidad de que estén cocinando una canción juntos. Esta expectativa crece más porque el colombiano está en un momento profesional donde ha empezado a ganar mucha más visibilidad fuera de su país. Sin embargo, seamos honestos: hasta ahora no existe ningún anuncio oficial de lanzamiento ni confirmación de colaboración por parte de los artistas.

¿Quién es Luister La Voz?

Para los que no estén tan al día, Luister La Voz es el nombre artístico de Luis Carlos Cabeza de Ávila, un cantante y compositor colombiano que nació el 23 de agosto de 1998. Es originario de Cartagena de Indias, específicamente del barrio La María, un lugar que ha marcado totalmente su identidad y lo que proyecta en su música.

Desde que estaba pequeño, Luis creció rodeado de ritmos muy variados, especialmente la champeta, gracias a los sonidos de los pickups y las fiestas populares que son clásicas de la costa Caribe. Pero no solo fue eso, también tuvo influencias del pop, el rock, la balada y hasta música cristiana. Aunque al principio le llamaba la atención el fútbol, al final encontró que su camino era la música.

Su carrera empezó a tomar forma en la segunda mitad de la década de 2010, cuando comenzó a publicar sus canciones de manera independiente y a armar su propia comunidad de seguidores en las plataformas digitales. Pero el salto más fuerte se notó alrededor de 2023, cuando temas como «Espacio» y «Otra Cosa (Remix)» se volvieron populares y le abrieron las puertas para trabajar con otros nombres fuertes de la escena urbana.

Trayectoria y colaboraciones

Luister La Voz ha montado su carrera con una propuesta que mezcla la champeta, la música urbana, los afrobeats y sonidos típicos del Caribe colombiano. En su catálogo destacan canciones como «Espacio», «Bésame», «6 AM», «Tiempo», «Las Cartas», «El Capataz» y «Sangre de mi sangre».

Uno de los puntos más altos de su trayectoria fue la canción «Espacio», donde participó junto a Ryan Castro y Silvestre Dangond, logrando una unión interesante entre los sonidos urbanos y el vallenato. Además, ha trabajado con otros artistas reconocidos en Colombia y en el género urbano.

Entre sus colaboraciones más fuertes están Ryan Castro, con quien trabajó en la ya mencionada «Espacio», y Manuel Turizo, con quien lanzó el tema «Vulnerable» en septiembre de 2026. También colaboró con Goyo en la canción «Saltas por mí» y trabajó con Ovy on the Drums en varios proyectos musicales, incluyendo el tema «Vuela».

Además, en febrero de 2026, el cantante adelantó en una entrevista con Billboard Colombia que tenía canciones pendientes por estrenar junto a Piso 21 y Ryan Castro.

El cantante ha hablado de la importancia de su crianza y del entorno familiar en su desarrollo personal y artístico, y busca representar sus raíces cartageneras a través de su música.

¿Será que sí sale el tema o solo fue una platicada entre colegas?