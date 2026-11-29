Espectáculos

Karol G volvió al primer lugar del Top 5 Digital Latino Internacional con “BbY WOW”, subiendo desde la segunda posición y logrando un score perfecto. El ascenso de este tema, que cuenta con Judeline y rusowsky, no fue un pico aislado, sino el resultado de un consumo constante semana tras semana. La mezcla del pop urbano de la colombiana con la nueva escena alternativa española pasó de ser una apuesta experimental a convertirse en una escucha habitual, confirmando que las propuestas menos previsibles pueden sostener el liderazgo en las plataformas.

En el resto del ranking, la canción “Suzuki” escaló del cuarto al segundo lugar. El tema mantiene una conversación entre el corrido urbano y la cultura gamer, vinculándose con el universo de Grand Theft Auto VI, lo que le permite llegar a audiencias que no suelen consumir regional mexicano.

La tercera posición ahora es para el remix que avanzó desde el quinto puesto. Este tema se apoya en un relato de calle sobre la vida antes de la fama y logra ampliar su alcance al cruzar voces de México, Puerto Rico y España, convirtiéndose en un punto de encuentro entre diferentes escenas musicales.

El ascenso de los regionales y el reparto

Por su parte, “Olimpo” registró el ascenso más claro de la semana al pasar del séptimo al cuarto lugar, a un mes de su estreno. Este tema, que se presta para la creación de clips cortos, acelera su circulación en plataformas y le da a Fuerza Regida una tercera presencia dentro del Top 5.

Cerrando el grupo, “Dichavate” saltó del décimo al quinto lugar, logrando que el reparto cubano entre al Top 5. La canción fue lanzada a finales de 2025, pero su reactivación ocurrió a través de retos de baile, demostrando cómo un tema puede encontrar un segundo ciclo de consumo cuando la audiencia lo convierte en contenido propio.

Este Top 5 refleja que el consumo digital latino se mueve por caminos distintos: la constancia que devuelve a una canción al primer lugar, la fuerza de un mismo artista con varias posiciones y la reactivación de temas que ya tenían meses circulando. Entender estos patrones y cómo cambian según el territorio permite identificar qué propuestas tienen potencial de crecer y el momento ideal del ciclo de lanzamiento para actuar.