Espectáculos

Depp era uno de los principales atractivos de la incipiente cadena Fox, y su salario pasó de 6.000 dólares por episodio en la primera temporada a 12.000 en la segunda y 45.000 en la tercera, pero él odiaba cada segundo de ese éxito. Así vivió Johnny Depp el éxito de Comando especial (21 Jump Street). Según revela Mark Seal en su biografía The Many Faces of Johnny Depp, el actor hizo hasta lo imposible para que lo botaran del set porque ya no quería interpretar a ese personaje.

Para lograr que los productores se hartaran, Depp recurrió a provocaciones que parecen sacadas de una comedia. En una ocasión llegó al rodaje vestido de Gandhi y, en otra, decidió ponerse una curita en la cara para intentar esconder sus facciones frente a las cámaras. Pero el nivel de caos llegó a su punto máximo cuando prendió fuego a su propia ropa interior en el set, solo para protestar porque no habían limpiado su tráiler. A todo este desplante se sumó un problema legal en Vancouver, donde terminó arrestado y acusado de agresión tras pelearse con un guardia de seguridad en una fiesta de hotel. A pesar de que Depp quería huir de la producción, los jefes decidieron que se quedara en su puesto.

El sueño frustrado de ser músico

Para entender por qué Depp estaba tan insoportable, hay que saber que él nunca pidió ser actor. Su verdadera pasión era la música; recibió su primera guitarra a los 12 años y a los 16 dejó la escuela para tocar con la banda The Kids en Florida. En 1983, con 20 años, se lanzó a Los Ángeles con sus compañeros buscando un contrato discográfico, pero el plan fracasó. Los conciertos no daban para pagar las cuentas y terminó vendiendo lapiceras por teléfono para sobrevivir.

La actuación fue básicamente un accidente. Su esposa de ese entonces, Lori Anne Allison, lo contactó con Nicolas Cage, quien lo presentó a su representante. Gracias a eso, Depp tuvo su primera audición y debutó en el cine de terror con la película Pesadilla en lo profundo de la noche en 1984. El propio actor confesó en una entrevista con Larry King en 2011 que entrar a Hollywood fue una casualidad mientras buscaba cualquier trabajo.

El odio al éxito adolescente

Cuando llegó Comando especial en 1987, la fama fue instantánea. Depp interpretaba al oficial Tom Hanson junto a Holly Robinson, Peter DeLuise, Dustin Nguyen y Steven Williams. El problema es que mientras el público lo amaba, él se sentía incómodo con la imagen de ídolo juvenil y el hecho de que su cara apareciera en pósters en las habitaciones de las adolescentes. Además, no soportaba la trama de la serie; en 1990 le dijo a la revista Sky que moralmente no estaba de acuerdo con que hubiera policías infiltrados en escuelas secundarias y que esa idea le parecía injusta, casi rozando el fascismo.

Este malestar se trasladó al trato con sus compañeros. Holly Robinson recordó que Depp estaba frustrado y que ella, aunque lo comprendía y sabía que tenía un corazón enorme, no soportaba que él quisiera arruinar la experiencia de trabajo para los demás. Robinson intentó hablar con él en su tráiler para explicarle cómo se sentía, pero la reacción de Depp fue destrozar el vehículo inmediatamente después de la charla. Al final, su deseo de romper con ese encasillamiento de galán lo llevó a buscar nuevos rumbos, como ocurrió en 1990 con la película musical Llora nena.