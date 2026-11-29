Espectáculos

Jennifer Barreto hizo su debut como Miss Universe 2026 en el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York. El evento, que este año conmemora su centenario, contó con la participación de la reina de belleza, quien compartió pantalla con el presentador mexicano Clovis Nienow.

Barreto expresó sentirse emocionada por formar parte de esta celebración, destacando que era la primera vez que asistía al desfile. La boricua no fue sola a la cita, ya que la acompañó su hija Penélope, de siete años, quien disfrutó de esta edición histórica junto a ella.

La ganadora del certamen le dio a Puerto Rico su sexta corona de Miss Universe, devolviéndole el título a la isla después de 20 años. Además, Jennifer hizo historia al convertirse en la primera madre en conquistar este concurso.

Sobre su perfil, la isabelina de 27 años tiene un bachillerato en Psicología Investigativa y dos maestrías: una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico. Desde el 2021 se desempeña como especialista en prevención para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en Fort Cavazos, Texas. La soberana, que mide cinco pies y 11 pulgadas, está casada con Jean Carlos Barreto y representó al pueblo de San Sebastián en Miss Universe Puerto Rico 2026.

La verdad, que haya llevado a su hija al desfile es el toque más tierno de todo el evento. ¿Se imaginan lo que será coordinar el reinado con la maternidad y el trabajo en el Departamento de Defensa? ¡Esa mujer es una superwoman!