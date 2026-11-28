Espectáculos

Ya salió la guía de actividades navideñas en Guatemala 2026 para que nos organicemos y vayamos a los eventos que más nos gusten. La selección incluye festivales, desfiles, experiencias, obras de teatro, musicales, conciertos y fiestas donde la Navidad es la protagonista.

Hay un montón de opciones para pasar un buen momento con la familia, los amigos o hasta para una cita con la pareja, ya sea buscando melodías de la temporada, historias navideñas o visitando lugares iluminados con distintas atracciones.

Una de las opciones es El Nacimiento 2026, una exposición gratuita en Antigua Guatemala sobre uno de los relatos más especiales de la Navidad. Este año la muestra se dedica a los Tres Reyes Magos.

¿Y ustedes a cuál de todos estos planes piensan ir?