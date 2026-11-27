Espectáculos

Fuerza Regida confirmó que extenderá su gira "This Is Our Dream Tour" a Latinoamérica. Según un comunicado de Live Nation del 25 de noviembre de 2026, el recorrido comienza el jueves 11 de febrero de 2027 en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Honduras. Después, la banda se presentará en San Salvador el 13 de febrero y en Managua el 16 de febrero.

El 18 de febrero de 2027 es el turno de Ciudad de Guatemala. Siguiendo el itinerario, la quinta parada será Bogotá el sábado 20 de febrero en el recinto Vive Claro, lugar donde también se han presentado artistas como Ed Sheeran, Guns N' Roses y Shakira. El tour continúa el 23 de febrero en Lima, el 26 de febrero en Santa Cruz de la Sierra y el 28 de febrero en Santiago de Chile. El cierre de la gira será el miércoles 3 de marzo en el Coliseo Rumiñahui de Quito, Ecuador.

El camino al éxito y los boletos

Para quienes quieran ir al show en Bogotá, la boletería se manejará a través de Ticketmaster en tres etapas. La preventa para clientes Claro inicia hoy, viernes 27 de noviembre de 2026, a las 10:00 a. m. Luego sigue la preventa bancaria el lunes 30 de noviembre a la misma hora, y la venta general el miércoles 2 de diciembre a las 10:00 a. m., hasta que se agoten los espacios.

En cuanto a los precios para Colombia, la entrada más barata es la Preferencial por 240.000 pesos. Las zonas numeradas cuestan entre 324.000 y 420.000 pesos, mientras que las categorías VIP están en 504.000 y 540.000 pesos. Hay localidades de gradería en 600.000 pesos y los Palcos Diamante, que son para diez personas, tienen un precio de 11.547.000 pesos.

Récords y dominios

Este anuncio llega después de que la banda tuviera una temporada histórica en México, donde agotaron 15 funciones. Estas incluyeron diez presentaciones consecutivas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y otras cinco en Monterrey. Diez de esas fechas superaron la marca de ocho presentaciones que tenían Shakira y Metallica en ese escenario.

En Estados Unidos también llenaron estadios como el Citi Field de Nueva York y el Dodger Stadium de Los Ángeles. Live Nation describió este recorrido como la primera gira de estadios realizada por un grupo de corridos, que es el género regional mexicano encargado de narrar historias de sucesos y personajes.

¿Quiénes son Fuerza Regida?

La banda nació en San Bernardino, California, y mezcla los corridos tradicionales con trap, hip hop y música urbana. El grupo está integrado por Jesús Ortiz Paz, quien es el vocalista, compositor y director ejecutivo de Street Mob Records; José "Pelón" García en la tuba; Moisés López en el tololoche; Khrystian Ramos en el guitarrón y la armonía; y Samuel Jáimez en el requinto.

Su noveno álbum de estudio, de 2025, llegó al primer lugar de la lista Top Latin Albums de Billboard. En 2026 recibieron su primera nominación al Grammy y ganaron ocho premios en los Billboard de la Música Latina, cuatro de ellos por uno de sus sencillos. Además, tienen una colaboración con Shakira, acumulan más de 53 millones de oyentes mensuales en Spotify y superan los 35.000 millones de reproducciones.

Según Live Nation, en su anterior gira visitaron por primera vez Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Colombia.

¿Ya tienen listo el presupuesto para los boletos o van a esperar a que alguien más los invite?