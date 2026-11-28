Famosos

Sueltan la cultura japonesa este domingo 29 de noviembre en la concha acústica del parque Centenario. Es una oportunidad buenísima para conectar con un país tan lejano sin tener que comprar un boleto de avión, así que preparen la agenda para disfrutar de varias presentaciones de danza y actividades culturales.

La acción empieza temprano, desde las 10 horas, con una exposición de trajes tradicionales japoneses. En ese mismo estand también van a presentar capiruchos japoneses y, lo mejor, que habrá expertos escribiendo nombres en japonés para los que quieran llevarse ese recuerdo.

Para los que buscan más energía, el programa de danzas arranca al mediodía. El plato fuerte es el grupo Neo Ryukyu, que viene desde Okinawa en una gira con el espectáculo Eisa. Se lucirán con movimientos sincronizados, el sonido de tambores y muchísima energía; además, se unirán en una actuación conjunta con el conjunto Churasankai.

El evento no se queda solo en la danza. El Centro Cultural Uchinancha se encargará de dar una demostración interactiva de artes marciales. También habrá una presentación por parte de los voluntarios japoneses de cooperación internacional (Jocv) y una demostración de soran bushi a cargo de los voluntarios de la agencia de Cooperación Internacional de Japón (Jica).

Si no saben cómo llegar, la cita es en la concha acústica del parque Centenario, ubicada en la 8a. calle 5-24 zona 1. ¡Cero excusas para no ir!