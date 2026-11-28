Espectáculos

El viernes 27 de noviembre por la noche se programó un concierto de la banda de rock mexicana Molotov en el Parque de la Industria, en la zona 9, lo que podía provocar un aumento en la circulación de vehículos en las zonas aledañas.

La Municipalidad de Guatemala ya lo había advertido: se preveía un aumento en la circulación vehicular, especialmente en las zonas 4, 8, 9 y 10. Según la información compartida, el show iniciaría a las 19:00 horas.

Por ello, se recomendó conducirse con precaución.