Espectáculos

El mundo de los certámenes de belleza volvió a encenderse por una pelea digital. Clara Vegas Goetz, Miss Universo Venezuela 2026, respondió directamente a las críticas que llegaron desde Chile luego de la final del concurso.

Todo empezó con Carola de Moras, animadora chilena, quien cuestionó que Dominga López quedara fuera del Top 5 de Miss Universo 2026. Durante la transmisión, de Moras manifestó su desacuerdo con el resultado y aseguró que Venezuela les había quitado la oportunidad.

El comentario se volvió viral en redes sociales y llegó hasta Instagram, donde se compartió el registro de las palabras de la conductora. Clara Vegas Goetz no pasó por alto la publicación y reaccionó con un mensaje corto pero fulminante: «Están obsesionados con nosotros. Más nada que decir».

Este choque de opiniones dividió a los usuarios de Venezuela y Chile. Mientras unos apoyaron a la modelo, otros sintieron que el tono de su respuesta fue demasiado fuerte. Pero el drama escaló a otro nivel; según reportes de medios nacionales y la periodista Cecilia Gutiérrez, Carola de Moras habría recibido mensajes de odio y amenazas de muerte dirigidas a ella y a su familia.

Ante el caos, la animadora explicó que su frase viral fue solo un fragmento de dos segundos de una transmisión que duró tres horas. De Moras cuestionó además por qué la controversia tomó tal magnitud en los medios y redes sociales.

Según NTN24, el camino de Clara Vegas Goetz en el certamen también estuvo lleno de ruido por su vestuario. La modelo pidió dejar de enfocarse en el vestido, ya que prefería que se valorara su desempeño y esfuerzo. De acuerdo con Mundo UR, Vegas Goetz terminó como segunda finalista y felicitó a la ganadora, Jennifer Barreto.

El vestido en cuestión, llamado «Inspiranza» y diseñado por Ángel Sánchez, fue descrito por la joven como una obra de arte. Según La Verdad - La Verdad, el traje era de corte sirena, color gris plomo y hecho de organza líquida. Aunque la modelo defendió su elección, la creadora de contenido Taty Guiribitey afirmó que ese vestido hizo que la venezolana perdiera el primer lugar.