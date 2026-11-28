Espectáculos

Cazzu presentó el videoclip de su canción “Por este amor” y volvió a confiar en el diseño de Pucheta Paz y el estilismo de Jorge León. Para este proyecto, la cantante utilizó dos vestidos de gala con silueta sirena, corsetería marcada y faldas voluminosas.

En el primer look, Cazzu aparece rodeada de mariachis usando un vestido de cuero rojo vibrante con costuras verticales y un ruedo voluminoso. El diseño strapless incluyó una gargantilla con una maxi flor tridimensional del mismo material. El maquillaje llevó piel luminosa, delineado negro sutil y labios rojos, mientras que el pelo fue con ondas marcadas y raya al medio.

Para el segundo cambio, eligió un vestido negro a rayas diplomáticas de inspiración sastrera. Mantuvo el escote strapless, la silueta sirena y el detalle floral en el cuello, aunque con un estilo más sobrio. En esta escena, el look cambió a labios intensos, sombras oscuras en los ojos y el cabello con raya al costado.

Los diseñadores Fabián Paz y Gustavo Pucheta celebraron el resultado en redes sociales, con comentarios como “¡¡¡Dios mío!!! Amo” y “Tremendaaa”.

Brillos y carnaval en Jujuy

Hace algunas semanas, Cazzu dio su primer show en un estadio de Jujuy, su provincia natal, donde volvió a trabajar con Jorge León. Para esta presentación, combinó el estilo pop con elementos del carnaval regional.

Llevó un body negro de estructura corsetera con apliques bordados brillantes, cierre delantero y tul semitransparente en el escote, diseñado por Emm Val. El look se completó con pantymedias translúcidas, peinado recogido con un mechón suelto y maquillaje dark con labial bordó.

Después, cambió a un vestido con corset de lentejuelas en colores naranja, beige y negro, con una falda asimétrica metalizada. Como accesorio, utilizó un collar de brillantes plateados y piedras negras con dije de cruz de la marca Frida Bonjorn.

Para cerrar el show, utilizó el atuendo más extravagante: un crop top bordó de mangas largas con guantes, pechera negra con hombreras, brillos y flecos celestes, junto a una minifalda a juego. El conjunto incluyó un antifaz turquesa y un tocado escultural con cuernos brillantes.

La cantante agradeció a su público escribiendo “Te amo Jujuy” en sus redes sociales, mientras que su estilista le comentó “Por siempre en mi corazón”, en referencia a una noche histórica.