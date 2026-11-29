Espectáculos

Cazzu se adueñó de Madrid con dos shows totalmente llenos en la plaza de toros de Las Ventas. La cantante argentina llegó con su gira 'Latinaje en Vivo' y dejó claro que no solo sabe de trap, sino que tiene un mapa sonoro que recorre toda su identidad, desde las raíces del norte argentino hasta los sonidos urbanos que la proyectaron a la escena internacional.

El espectáculo empezó fuerte con un bolero argentino, interpretando 'Ódiame'. Después, el mood se puso más melancólico con baladas y tangos como 'Sobre mi tumba', 'Piénsame' y 'Engreído'. Con una banda de 13 músicos acompañándola, Cazzu soltó letras de desamor que pusieron a vibrar a los fans, quienes, por cierto, andaban bien coordinados usando diademas con cuernos rojos.

Pero claro, no podíamos quedarnos solo con lo sentimental. Después de soltar un "Se viene el trap", la energía cambió por completo para darle paso a los hits más movidos. El público se volvió loco, hubo parejas bailando y, obvio, todos con el celular en la mano para cantar a todo pulmón 'Mucha data' y 'Bounce'.

Para cerrar con broche de oro, el show dio un giro hacia lo folclórico. Cazzu metió salsa, flamenco y cumbia, convirtiendo Las Ventas en una pista de baile gigante. Visiblemente emocionada, la artista agradeció a los asistentes por acompañarla en su segunda noche en Madrid y dijo que para ellos venir desde tan lejos hasta allí era algo especial.

Sinceramente, que una artista se atreva a mezclar tangos con trap y cumbia en un mismo show es otro nivel de propuesta. No cualquiera logra que una plaza de toros se sienta como una fiesta urbana y un recital de folklore al mismo tiempo.