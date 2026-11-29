Espectáculos

“Debí tirar más fotos”. Con esa frase, que es literalmente el título del álbum de Bad Bunny lanzado en enero de 2025, Bea Millan-Windorski resumió lo que siente ahora que terminó su camino en el Miss Universe 2026. La modelo, que representó a Filipinas, terminó como la tercera finalista en la edición número 75 del concurso.

Bea usó su Instagram para soltar una reflexión sobre el mes que pasó en Puerto Rico conviviendo con las otras candidatas. Desde que llegó, todo el mundo la veía como una de las favoritas para llevarse la corona, así que el sentimiento de nostalgia está a tope.

En su publicación, la filipina se puso sentimental y agradeció por las mujeres que conoció. Según escribió en inglés, se siente inspirada por la calidez, el compromiso con sus comunidades y el deseo de construir un mundo más amable de sus compañeras. Para ella, estas historias son el motor para seguir adelante.

También confesó que el certamen la ayudó a crecer y a ser una mejor versión de sí misma. Dijo que la convivencia con el grupo de Miss Universe 2026 la transformó.

Para cerrar con broche de oro, se despidió de sus “reinas hermanas” usando la palabra “Kitakits”, que en filipino significa “nos vemos”. Además, antes de irse de la isla, compartió unas fotos disfrutando de la playa y de todo lo lindo que tiene Puerto Rico.

Honestamente, usar una referencia de Bad Bunny para hablar de recuerdos es un movimiento muy inteligente. Nos dejó claro que hasta las misses tienen buen gusto musical y saben que un buen álbum es el mejor refugio para la nostalgia. ¿A quién no le ha pasado que termina un viaje y siente que le faltaron fotos para el feed?