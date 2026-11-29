Espectáculos

Anuel AA se volvió a tirar al ruedo el 26 de noviembre de 2026 con el estreno de su nuevo álbum, «Real Hasta La Muerte 2» (RHLM2). El lanzamiento no fue cualquier cosa, ya que coincidió exactamente con el cumpleaños número 34 del artista. Este proyecto llega ocho años después del primer disco que ayudó a consolidar su camino en el trap latino, y en esta ocasión el cantante decidió retomar algunos de los sonidos que lo caracterizaron cuando empezó en la industria.

Para darle sabor al álbum, Anuel AA llamó a varios invitados que se lucieron en las canciones. En el proyecto aparecen Blessd, Wisin, De La Rose, ROA y Fuerza Regida, logrando que el disco conecte diferentes estilos del género urbano y mezcle diversas generaciones musicales.

El regreso al origen y el tributo a Don Omar

Lo que más ha dejado a todo el mundo platicando es la referencia a Don Omar, uno de los pilares del reguetón. En una de las canciones del álbum, la música de Don Omar aparece reinterpretada, lo que sirve como un homenaje a quien ayudó a construir la historia del género.

Este detalle se nota especialmente en el tema «Instagram», donde Anuel AA comparte voces con el colombiano Blessd y el puertorriqueño Wisin. Lo interesante aquí es que la canción incorpora un fragmento musical de «Myspace», un tema que Don Omar lanzó en 2006 junto a Wisin y Yandel.

Si nos ponemos a analizar, el juego de los títulos está bien pensado: mientras que «Myspace» hacía referencia a la red social que mandaba en los años 2000, «Instagram» usa el nombre de la plataforma que marca a las generaciones de ahora. Con esto, el sencillo crea un puente entre dos épocas distintas de la música urbana, rescatando ese sonido clásico que tanto quieren los fans. Eso sí, hay que dejar claro que no es una colaboración inédita entre Anuel AA y Don Omar, sino un guiño que recuerda el vínculo musical que ambos tienen y las ganas que los seguidores tenían de verlos trabajar juntos.

Evolución y colaboradores

El álbum cuenta con un total de 23 canciones que muestran todas las facetas de Anuel AA, desde el trap puro de sus inicios hasta sonidos más actuales. Entre los temas que destacan está «Sexo Nama», donde colabora con De La Rose, quien es una de las voces emergentes del género. También está «Tal Ve Un Ignorante Fui», una canción con ROA, con quien ya habían trabajado antes en el tema «Vamo a Vel».

Otro punto fuerte es «Si Me Matan a Balazos», una colaboración con Fuerza Regida, el grupo que ha logrado que la música mexicana pegue fuerte en mercados internacionales. Además, el disco recupera algunos sencillos que Anuel había soltado como adelantos hace unos meses, específicamente «Vuelve» y «Donde Hubo Fuego Cenizas Quedan».

Un cierre con sentimiento

El nombre «Real Hasta La Muerte 2» es una continuación directa de su primer disco de estudio, publicado en julio de 2018. Ese primer trabajo llegó en un momento decisivo de su trayectoria, después de que el artista recuperara su libertad tras cumplir una condena en Estados Unidos, e incluyó canciones como «Brindemos», «Hipócrita» y «Quiere Beber».

Desde aquel entonces, Anuel AA no ha parado y ha lanzado proyectos como «Emmanuel», «Las Leyendas Nunca Mueren» y «LLNM2». La llegada de RHLM2 representa una continuación de esa etapa, con nuevas colaboraciones y sonidos que reflejan su evolución durante los últimos ocho años.

Antes del lanzamiento, Anuel AA publicó un mensaje en sus redes sociales dedicando el proyecto a su familia, a sus fanáticos y a toda la gente que lo ha acompañado en su camino. También agradeció el apoyo recibido en diferentes etapas de su vida y aseguró que trabajó en esta producción pensando especialmente en quienes nunca dejaron de escuchar su música. ¿Será que este regreso al trap es lo que necesitábamos o ya extrañábamos más el reguetón viejo?