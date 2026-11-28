Espectáculos

Alicia Machado volvió a encender las redes al revelar que mantuvo una relación amorosa durante varios años con un hombre casado. La actriz venezolana contó que conoció a este señor cuando ella tenía apenas 19 años y que el romance se extendió por aproximadamente ocho años, tiempo en el que aseguró haber estado profundamente enamorada.

La ganadora de Miss Universo 1996 no se quedó callada sobre cómo fue ese tiempo y cuestionó que las críticas siempre recaigan sobre ella. "Me quieren ensuciar la reputación diciendo que andaba con un hombre casado, sí, el casado era él, no yo", manifestó, dejando claro que no le parece justo que el señor haya quedado al margen de los cuestionamientos mientras ella es la señalada.

Las apariciones a las tres de la mañana

La conductora se lanzó contra la falta de preguntas hacia el hombre involucrado, reclamando que nadie se interesa por los sentimientos que existieron entre ambos o los motivos por los cuales él seguía buscándola a pesar de su situación civil. Alicia se preguntó públicamente por qué no le han preguntado a él si ella fue importante, o por qué no se divorció, y cuestionó por qué la llamaba, por qué la perseguía y por qué se le aparecía en su casa a las 3 de la mañana.

Según su testimonio, este hombre se convirtió en un obstáculo para sus otras relaciones sentimentales. La actriz confesó que cada vez que intentaba comenzar una nueva relación con alguien que podía darle una bonita relación, el ex regresaba a su vida para evitar que se quedara con otro novio. Sobre la diferencia de edad, Machado señaló que ella era una niña de 19 años cuando lo conoció y él tenía 40, aunque agregó que él siempre se quita la edad.

¿Se trata de Ricardo Arjona?

Aunque Alicia Machado evitó decir el nombre de su expareja en la entrevista con Adriana Gallardo, sus declaraciones revivieron las especulaciones sobre un supuesto romance con el cantante guatemalteco Ricardo Arjona. Las pistas empezaron a sumar puntos cuando se mencionó un platillo que la actriz preparó en el reality show Top Chef, donde en esa ocasión sí mencionó a Arjona, alimentando los rumores sobre la identidad del protagonista de su historia.

Otro momento que puso a todo el mundo a pensar en el cantautor fue cuando Gallardo le preguntó si consideraba que aquel hombre le había dedicado alguna canción. Machado respondió que no podía decir cuál era la canción porque entonces todos sabrían de quién estaba hablando, pero añadió que siempre hay muchos problemas en la vida. Este comentario recordó inmediatamente al tema "El Problema", un clásico de Ricardo Arjona lanzado en 2002.

Las cuentas que no cuadran

A pesar de que las pistas apuntan hacia el artista guatemalteco, hay detalles que no encajan del todo. Existe una discrepancia entre las edades mencionadas por la actriz y los años de nacimiento de ambos. Ricardo Arjona nació en 1964 y Alicia Machado en 1976, lo que significa que la diferencia de edad entre ellos es de aproximadamente 12 años, una cifra que no coincide con los 19 años de ella y los 40 de él que mencionó Machado.

Además, se recuerda que durante la década de los noventa el intérprete guatemalteco estaba casado con la modelo y exreina de belleza puertorriqueña Leslie Torres. Pese a todo este ruido y las indirectas, Alicia Machado no confirmó expresamente durante la entrevista que el hombre casado fuera el cantante.

Honestamente, con tanta pista y tanta indirecta, Alicia nos dejó el camino servido, pero se niega a dar el nombre final. ¿Será que el misterio es parte del juego o simplemente no quiere armar el escándalo completo?