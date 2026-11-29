Espectáculos

Adelina Castillo, Miss Guatemala, sigue siendo el centro de atención, pero ahora lejos de las pasarelas del Miss Universo. Después de concluir su participación en el certamen internacional que se llevó a cabo en Puerto Rico, la guatemalteca decidió aprovechar el viaje para tomarse unos días de descanso en la isla boricua.

En medio de sus vacaciones, Adelina compartió algunos de sus momentos más especiales y sorprendió a sus seguidores al presumir su figura. La modelo eligió un vestido que acentuó sus curvas y dejó al descubierto su trabajado abdomen, un detalle que no pasó desapercibido y que se convirtió en el tema principal de conversación entre quienes siguen sus publicaciones.

Con una silueta estilizada, seguridad y elegancia, lucio un look que destacó su porte y ese abdomen de acero que ha sido parte de su imagen durante todo su proceso de preparación como reina de belleza. Este resultado es el reflejo de semanas de disciplina, cuidado físico y constancia, cualidades que la acompañaron mientras cumplía con todas las actividades oficiales, entrevistas y compromisos que exige el Miss Universo.

Ahora que ya no tiene la presión de las competencias, Adelina parece estar aprovechando la oportunidad para relajarse y conocer más sobre Puerto Rico. Sus fotografías muestran una faceta mucho más relajada de la joven, quien disfruta de su tiempo personal tras haber representado a Guatemala en uno de los escenarios de belleza más importantes del mundo, proyectando la imagen del país ante una audiencia internacional.

Sobre el certamen en general, según Infobae, la puertorriqueña Jennifer Barreto fue coronada Miss Universo 2026 el 24 de noviembre, en San Juan. La nueva soberana mencionó en rueda de prensa que "no soy perfecta, pero vine a ser memorable". Por otro lado, N Digital informó que la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, confirmó su relación con el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah el miércoles 25 de noviembre, luego de entregar su título.

La edición número 75 del concurso también dejó chispas, ya que, según Te Caché!, la representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz, respondió a las críticas de la animadora chilena Carola de Moras asegurando que "están obsesionados con nosotros".