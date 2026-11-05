عزيز الشافعي بيبشرنا بحفلة شيرين في السعودية

ترفيه

عزيز الشافعي قرر يحتفل مع شيرين عبدالوهاب بنجاح أغنيتهم "تباعاً تباعاً" بفيديو غنوا فيه مع بعض ونشره على إنستغرام يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026. بس الفيديو مكنش مجرد غناء، لأن عزيز كشف في بدايته عن حفلة هتحييها شيرين قريب في السعودية.

وبالنسبة للأرقام، عزيز كان طاير من الفرحة لأن الأغنية اللي نزلت في مايو الماضي اكتسحت المنصات في 2026، ووصلت لـ 153 مليون مشاهدة على يوتيوب،

تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، كان لمح على حساباته الرسمية لإقامة الحفل ضمن النسخة السابعة من موسم الرياض. ومن ناحية تانية، ناصر بجاتو مدير أعمال شيرين كان طلع بيان صحفي مؤخراً أكد فيه إنهم بيجهزوا فعلاً لحفلة في موسم الرياض، بس الإعلان الرسمي اتأجل "احتراماً للظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية حالياً"، وقال إن الموعد والتفاصيل هينزلوا بشكل رسمي في الفترة القليلة الجاية.

والحفل في السعودية لسه متمش الإعلان عنه رسمياً. وكانت شيرين أعلنت مؤخراً عن حفلة تانية في العاصمة اللبنانية بيروت في أواخر ديسمبر المقبل.

وبحسب بيان مدير أعمالها، التفاصيل والموعد النهائي هيتعلنوا رسمياً في الفترة القليلة الجاية.