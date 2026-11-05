يسرا اللوزي بتكشف سر تأجيلها للإنجاب وبتقدم نصيحة 'خطيرة' للعرايس

ترفيه

يسرا اللوزي قررت تشاركنا تفاصيل شخصية جداً عن تجربتها مع الأمومة، وصدمتنا بأنها في مرحلتي الطفولة والمراهقة مكنتش بتحب الأطفال خالص، وكان عندها شعور إنها مش عارفة تتعامل معاهم ولا تقدر تتحمل مسؤوليتهم. الحكاية دي خلتها تاخد قرار واعي إنها متبدأش رحلة الإنجاب فوراً بعد الجواز.

في لقائها مع برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة سي بي سي، وضحت يسرا إنها انتظرت حوالي خمس أو ست سنين قبل ما تنجب، لأن الفترة دي كانت ضرورية عشان تتأكد إنها وصلت للنضج الكافي والاستعداد النفسي اللي يخليها تاخد قرار الأمومة عن اقتناع. وبصراحة، وجهة نظرها هنا منطقية جداً لأنها حبت تستمتع بحياتها الزوجية وتتعرف على شريك حياتها أكتر قبل ما يدخلوا في دوامة المسؤوليات الكبيرة.

روشتة يسرا اللوزي لجواز ناجح

يسرا مسبتش الموضوع عند تجربتها الشخصية بس، دي قدمت نصيحة ذهبية لكل اتنين لسه متجوزين، وهي إنهم يدوا نفسهم وقت كافي يعيشوا مع بعض، واقترحت إن السنة أو السنتين الأوائل يكونوا من غير مسؤوليات أطفال. الهدف من ده هو تكوين ذكريات مشتركة، والاستمتاع بالخروجات والرحلات واللحظات الخاصة اللي ممكن تختفي أو تتغير بمجرد وصول أول طفل.

وبالنسبة ليسرا، الحياة بعد الإنجاب بتتغير تماماً ومبترجعش زي الأول، وعشان كده ضروري الزوجين يفهموا طباع بعض كويس جداً ويعرفوا طبيعة حياتهم المشتركة داخل البيت قبل ما يشيلوا مسؤولية تربية الأبناء. وبكل واقعية، أكدت إن مفيش ضمانات لاستمرار أي جواز لأن الانفصال ممكن يحصل حتى بعد سنين طويلة، لكن الوقت اللي بيقضيه الزوجان في فهم بعضهم بيقلل الفجوات.

مفاجأة في فرح ومناقشة عن الخصوصية

بعيداً عن الكلام عن الأمومة، انتشر فيديو ليسرا اللوزي وهي بتفاجئ عروسين في ليلة فرحهم في واحد من الفنادق. يسرا وقفت جنبهم واتصورت معاهم وبدأت بمزحة معاهم، وبعدها دخلت في الجد وقدمت لهم نصيحة بخصوص التعامل مع الخلافات الزوجية.

شددت يسرا على إن المشاكل والتفاصيل الشخصية لازم تفضل جوه البيت، وممنوع تماماً إنها تتحول لموضوع يتدخل فيه أطراف تانية، حتى لو كانوا من أفراد العائلة. وأكدت إن الحفاظ على خصوصية العلاقة الزوجية هو أساس النجاح، والعروسة وافقت على كلامها.

تكريم في المنصورة ودور الفن

الصدفة اللي جمعت يسرا بالعروسين كانت بسبب وجودها في مدينة المنصورة للمشاركة في الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال. هناك يسرا تم تكريمها تقديراً لمشاركاتها في الفعاليات والمبادرات اللي بتدعم قضايا الطفل والأنشطة المهتمة بيهم، ووصفت التكريم ده بأنه شرف كبير لها.

وفي حفل افتتاح المهرجان، اتكلمت يسرا عن القوة اللي بيمتلكها الفن في التعبير عن المشاعر الإنسانية، وشايفة إن السينما والموسيقى هم أكتر الوسائل اللي بتخلي الإنسان يعبر عن اللي جواه وينقل أحاسيسه للناس التانية بصدق.

تفتكروا فعلاً السنتين الأوائل من الجواز لازم يكونوا "شهر عسل" طويل من غير أطفال عشان الجواز يكمل؟