وداعاً للسينما وأهلاً بالمنصات.. «الجواهرجي» هيوصلكم في البيت 19 نوفمبر

ترفيه

فيلم «الجواهرجي» بيلملم حاجته من دور العرض السينمائي بعد رحلة عرض استمرت 3 شهور، حقق خلالهم إيرادات وصلت لـ 40,476,974 جنيه. وبما إن المشوار في السينما خلص، الفيلم هيتوفر على المنصات الرقمية بداية من 19 نوفمبر الجاري.

بصراحة، رجوع محمد هنيدي ومنى زكي مع بعض بعد غياب 28 سنة من وقت فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» كان لوحده سبب كفيل إنه يشد الناس، حتى لو كانت التجربة المرة دي مختلفة وكوميدية بشكل جديد. والفيلم مش بس هنيدي ومنى زكي، ده فيه توليفة فنانين زي لبلبة، وأحمد السعدني، وتارا عماد، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، والفنان الراحل أحمد حلاوة، وعلاء زينهم، ومعاهم حاتم صلاح كضيف شرف. العمل ده كان من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري وإنتاج وليد صبري.

أما عن الحكاية، فالفيلم بياخدنا لعالم «سيف» صائغ المجوهرات اللي بيقوم بدوره محمد هنيدي، والي حياته الزوجية مع «ياسمين» (منى زكي) عبارة عن خناقات ومشاكل مابتخلصش، لأن ياسمين شخصيتها قوية ومبتسكتش على تصرفات سيف. وياسمين بتحاول تغير أفكار سيف الذكورية التقليدية، ومع تصاعد الخلافات بيلجأوا لمستشار علاقات زوجية، وهنا بتبدأ الكوميديا والمواقف اللي بتقلب حياتهم فوق تحت في إطار اجتماعي بيجمع بين الضحك والمشاعر الإنسانية.

تفتكروا الفيلم هيعمل نفس ضجة «صعيدي في الجامعة الأمريكية» لما يتشاف في البيت؟