رندة كعدي في أول تجربة مصرية.. تحدي اللهجة واليونانية في «جريمة في الزمالك»

ترفيه

رندة كعدي دخلت منطقة جديدة تماماً في مسيرتها الفنية من خلال حكاية «جريمة في الزمالك» اللي بتيجي ضمن مسلسل «القصة الكاملة». التجربة دي كانت بمثابة حلم اتحقق ليها لما المنتج مجدي الهواري طلب منها تشارك كضيفة في القصة، ودي أول مرة تظهر فيها في عمل درامي مصري بعد مشوار طويل في أعمال لبنانية وعربية.

التحدي في الدور ده مكنش مجرد تمثيل، لكنه كان تحدي لغوي مزدوج. رندة لقت نفسها قدام صعوبة اللهجة المصرية، ورغم إنها زي كتير مننا اتربت على أفلام الأبيض والأسود وكان عندها انطباع إن إتقان اللهجة سهل، لكن اكتشفت إن لكل بلد لغة عامة وتعبيرات خاصة محدش يعرفها غير ابن البلد. وفي نفس الوقت، كان عليها تتعلم إزاي تنطق الكلام اليوناني صح لأن شخصيتها «جريتا» يونانية أجنبية، فكانت بتصارع عشان تظبط المصري واليوناني في نفس الوقت.

أما عن شخصية «جريتا»، فهي إنسانة طيبة جداً وصادقة، وبتحمل صفات الناس في الدول الأوروبية اللي بتصدق لإنهم صادقين، وده اللي خلاها تثق في نادية. رندة شافت إن «جريتا» مش غبية، لكن طيبتها هي اللي خلت نادية تستغل الثقة دي وتعمل جريمة. المثير في الشخصية إنها بتبان حنونة وببريئة في ضحكتها، لكن في لحظة المواجهة بيظهر وجه تاني بيدافع عن حقها المسلوب.

العلاقة بين جريتا ونادية كانت مليانة تناقضات، بدأت بمحبة وطيبة وخجل، وانتهت بأنهم بقوا أعداء. رندة أكدت إنها من وجهة نظر شخصيتها «جريتا» شايفة إن نادية كانت بتستغلها، وهي بتتعامل مع الدور وفقاً لقناعة النص بعيداً عن أي آراء شخصية.

بالنسبة للمشاهد الصعبة، رندة اختارت مشهد اعتراف جريتا بمرضها لنادية كواحد من أصعب اللحظات، لأن الشخصية كانت وحيدة ومعندهاش أهل، وكانت بتترجى نادية إنها ترعاها لأنها خايفة تموت لوحدها. المشهد ده كان مؤثر جداً لدرجة إن رندة بكت كتير وهي بتصوره واضطرت تعيده عشان تظبط أداء جريتا اللي مش المفروض تبكي، وفي المشهد ده احتضنت نادية وغنت لها أغنية باليوناني. أما المشهد الأكثر صعوبة فكان المواجهة الأخيرة وتهديد نادية بالبوليس، لأن صدمة الخيانة بعد الثقة كانت موجعة جداً.

وعن الفرق بين التصوير في لبنان ومصر، رندة شايفة إن مفيش اختلاف جوهري في إدارة الممثلين، لأن أهم حاجة هي الثقة بين المخرج والممثل وباقي فريق العمل من صوت وإضاءة. لكن اللي بيختلف هو «النكهة»، فلكل بلد نكهته الخاصة سواء مصر أو لبنان أو تركيا. ورندة أكدت إنها مش بترضى تروح أي لوكيشن من غير تحضير وبحث عميق في الشخصية عشان تكون صادقة في الأداء بغض النظر عن المكان.

أكثر حاجة علقت في ذاكرة رندة من كواليس العمل مكنتش المشاهد، لكنها كانت ريحة النيل وجمال منطقة الزمالك ومواقع التصوير اللي وصفتها بأنها كانت حلوة جداً.

لما اتكلمنا عن نقاط التحول في حياتها، رندة قالت إنها قدمت أنواع كتير من أدوار الأم في لبنان، لكن نقطة التحول الجماهيرية اللي خلتها تدخل كل بيت عربي كانت دور «الحجة إنصافة» في مسلسل 2020 مع نادين نسيب وقصي خولي. في الدور ده، اعتمدت رندة «لهجة بيضاء» بتجمع بين اللبناني والسوري عشان تكون قريبة من لهجة قصي خولي، وده اللي خلى الجمهور العربي يستقبلها بحب.

أما الشخصية الأقرب لقلبها فهي «مارغو» في مسلسل «بالحرام»، لأنها كانت الحلم اللي اتحقق بعد ما لعبت كل أنواع الأمهات (الطيبة والمعنفة والحاضنة). مارغو كانت تجربة مختلفة لأنها شخصية محطمة نفسياً وبتهرب من مشاكلها في الشرب عشان تنسى، وده اللي خلاها تحلق خارج سرب الأمومة التقليدي.