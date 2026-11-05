رضوى إيهاب بتحصد جائزة «الأفضل» وعرض «موت معلن» كامل العدد

ترفيه

رضوى إيهاب عملتها وحصدت جائزة «الأفضل» عن دورها في مسرحية «موت معلن»، وده حصل ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري. العرض مكسر الدنيا على مسرح الفردوس ووصل لدرجة «كامل العدد» من كتر الإقبال الجماهيري.

الجميل إن التكريم مجاش من فراغ، ده كان تقدير لأداء رضوى اللي لفتت بيه الأنظار، والعرض أصلاً مجمع شلة مواهب شابة قدرت تجذب الناس وتخلي الكل يتكلم عنهم بعد العرض.

ورضوى مكنتش لوحدها اللي كسبت، لأن الفنان طه خليفة هو كمان خد جائزة عن مشاركته في «موت معلن»، اللي كان معاهم فيها يوسف رزق ومحمد نوح وخالد الحسيني.

العرض كان حضور فيه تقيل من نجوم وصناع المسرح، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي، والمخرجان هاني خليفة وعصام السيد، والكاتب والمخرج جمال ياقوت، والكاتبة إنجي علاء، والمخرج تامر كرم.

المهرجان اللي بيترأسه الدكتور أشرف زكي في دورته التاسعة لسه مستمر، وبيشارك فيه 60 عرض مسرحي عشان يدعموا المواهب الجديدة ويدوهم فرصة يورونا شطارتهم.

المهرجان بيقدم كمان جوائز «The Best»، اللي بتخلي الجمهور هو اللي يختار الفنانين المميزين بالتصويت بعد ما يشوفوا العروض، يعني التقدير جاي من الناس مباشرة.

تفتكروا مين تاني من الوشوش الجديدة هيقدر يخطف لقب «الأفضل» في بقية العروض؟