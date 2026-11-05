علاء عوض بيحكي عن قلم أحمد زكي في «شنكل ابن شناكل» وكواليس بدايته من الباليه

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علاء عوض كان ضيف عند الدكتور عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» على قناة الحياة، وهناك فتح قلبه وحكى أسرار فنية وإنسانية كتير عن مشواره. الحكاية بدأت من وهو طفل صغير لما التحق بمعهد الباليه، وكانوا ثلاثة أولاد في مدرسة ليسيه وبيتعلموا لغة فرنسية، لحد ما راح مع والده المسرح واتدرب في معهد الفنون المسرحية، ومن هنا بدأت رحلته الفنية بجد.

حكاية «إمبراطورية عين» وأسرار العيلة

فيما يخص عيلته، علاء اتكلم عن ترتيبه بين أشقائه، المخرج عادل عوض ومصمم الاستعراضات عاطف عوض. وكشف سر غريب شوية وهو «إمبراطورية عين» اللي موجودة في أسمائهم، وأكد إن والده الفنان الكبير محمد عوض هو اللي كان بيختار أسماءهم بنفسه،

القلم الحقيقي في «مستر كاراتيه»

لما جه الكلام عن السينما، علاء رجع بالذاكرة لفيلم «مستر كاراتيه» وشخصية «شنكل ابن شناكل». حكى إن الفنان أحمد زكي كان بيدعمه جداً وهو اللي رشحه للدور ده، مش بس كده، علاء هو اللي صمم الاستعراض في الفيلم، وكان أحمد زكي عاوز استعراض كبير، وبالفعل اتنفذ في شارع 26 يوليو في الزمالك. وبسبب الشغل ده، بقى أحمد زكي والمخرج محمد خان بيرشحوه لأدوار في أفلام جديدة.

أما عن الكواليس، فعلاء كشف عن لحظة «أكشن» حقيقية؛ قال إنه أخد «قلم بجد» من أحمد زكي في مشهد بينهم، ورد فعله كان قوي جداً لدرجة إنه نط في المشهد، والموضوع ده كان ارتجالاً تماماً ونال إعجاب كل اللي شافوه، ومن هنا جت شهرة اسم «شنكل ابن شناكل» في الفيلم. وعشان كده وصف أحمد زكي بأنه ملك «نظرية الانسلاخ» وقدرته على تقمص الشخصية بتخليه نجم عالمي، بينما شايف إن عادل إمام هو النجم الأول لفترة طويلة، ونور الشريف عنده حرفية عالية في التعامل مع الكاميرا، وده اللي اتعلمه منه في فيلم «حدوتة مصرية».

من «أخو البنات» لـ «الأجهر»

البدايات الفنية لعلاء كانت من خلال مسلسل «أخو البنات» مع محمود ياسين، وكان تحت إشراف المنتج ممدوح الليثي وقطاع الإنتاج. وبعد كده قدم فيلم «استاكوزا» اللي صمم استعراضاته بنفسه. وفي الفترة الأخيرة، تحدث علاء عن أعمال تليفزيونية، منها مسلسل «الأجهر» مع عمرو سعد، حيث جسد شخصية «عم حلمي»، ووصفها بأنها شخصية صعبة ومجهدة جداً وفيها تحديات كتير. وأكد إن عمرو سعد هو اللي رشحه للدور وقابله بكل حب ودعمه، وكان فيه بينهم «كيميا» كبيرة ظهرت في مشهد مخصوص في الفيلا، ووصف عمرو سعد بأنه فنان كبير و«ابن بلد» بيساعد في كل حاجة في المسلسل.

علاء عوض اعتبر مسلسل «عائلة شلش» من أهم المحطات في مسيرته لأن دوره نجح فيه بشدة، خصوصاً إن والده دعمه عشان يشارك في المسلسل ده. وبعدها قدم مسلسلين مع والده الفنان محمد عوض، منهم مسلسل «بيت القاضي». وختم كلامه عن مسلسل «قهوة المحطة» اللي ألفه عبد الرحيم كمال، ووصفه بأنه كاتب رائع وبيدعمه دايماً وببيشيد بشغله، لدرجة إن علاء بيحبه جداً وبيطلّق عليه لقب «خال».