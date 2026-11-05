أحمد السقا بيبدأ تحضير مسلسل "كتف في كتف" لرمضان 2027

ترفيه

أحمد السقا بدأ فعلاً تحضيرات مسلسل "كتف في كتف" مع الفنان الشاب أحمد عزب، والهدف إن العمل ينزل في رمضان 2027. المسلسل هيكون مكثف لأن عدد حلقاته 15 حلقة بس، وبيشارك في بطولته أحمد غزي وسيد رجب، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام.

بعيد عن الدراما، السقا لسه في مود الأكشن مع المخرج طارق العريان اللي أعلن انضمامه لفيلم "أولاد رزق 4". العريان أكد في لقاء تلفزيوني إنه لسه بيراجع السيناريو وبيعمل عليه تعديلات والتعديلات دي بتستمر لحد انطلاق التصوير.

قائمة نجوم "أولاد رزق 4" مش بس السقا، لكن معاهم أحمد مالك، وحسن مالك، وآية سماحة، ويوسف رأفت. والجزء التالت من الفيلم كان فيه مفاجآت كتير، خصوصاً تصوير مشاهد في السعودية ومشاهد أكشن قوية اتصورت بتقنيات حديثة، ده غير إنهم دخلوا ممثلين جدد في القصة.