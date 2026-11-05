إدوارد بيحذرنا: «الجمهور هيتخض» من دوره في مسلسل تمكين رمضان 2027

ترفيه

إدوارد قرر يصدمنا بدوره الجاي في مسلسل «تمكين»، اللي هيتعرض في موسم رمضان 2027. الفنان قال في مداخلة تليفونية يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 في برنامج «بينه وبينها»، إن الجمهور «هيتخض» من الشخصية اللي هيقدمها، وإنها حاجة محدش يتخيلها خالص.

المسلسل هيكون من إخراج محمد سامي، وإدوارد شايف إنه عمل مهم جداً والناس كلها هتستناه لأن أحداثه حقيقية، وبيأكد إن الجمهور هيستمتع بيه جداً.

بعيداً عن التمثيل، إدوارد شارك في حلقة البرنامج اللي كانت بتتكلم عن الراجل اللي بيسيب السيطرة لمراته في البيت. وبصراحة كدة، إدوارد طلع «عاقل» جداً في وجهة نظره، وقال إن الراجل العاقل هو اللي بيسمع كلام مراته «عشان يشتري دماغه».

وكشف إدوارد عن طريقته في التعامل مع المشاكل الزوجية، وقال إنه لو حصلت خناقة بيصمت وينسحب فوراً، وشايف إن أفضل حاجة إن الست تسيب الراجل براحته، وطالما بيحترمها وبحترم مشاعرها مش هيغلط.

تفتكروا إدوارد هيعمل إيه في «تمكين» عشان يخلينا نتخض كدة؟