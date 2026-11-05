دنيا سمير غانم بتصميم ملكي وعصري في أحدث جلسة تصوير

ترفيه

دنيا سمير غانم قررت تبهجنا في أحدث جلسة تصوير شاركتها مع متابعيها على إنستجرام، وطلت بفستان أسود يجمع بين الستايل المودرن واللمسة الأرستقراطية. الفستان كان "أوف شولدر" بياقة عريضة وتصميم هندسي بارز، مع أكمام منفوخة وضخمة جداً أعطت اللوك طابع دراماتيكي بيفكرنا بأزياء العصور الملكية بس بروح عصرية.

التنورة كانت هي مفاجأة اللوك بقصة غير متناظرة، قصيرة من قدام وطويلة جداً من ورا على شكل ذيل منفوش بطبقات كثيفة وكشكشة، وده أعطى حركة حيوية مبهجة مع كل خطوة. وطبعاً تفاصيل الإكسسوارات مكملتش من غير أقراط ضخمة على شكل قلوب عريضة باللونين الذهبي والأسود، عشان تتماشى مع قوة التصميم.

وبالنسبة للتفاصيل النهائية، دنيا اختارت صندل أسود ناعم بكعب عالٍ وأربطة رفيعة حول الكاحل. أما الشعر فكان مرفوع بأسلوب كلاسيكي عفوي مع خصلات بسيطة نازلة على وجهها، ومكياج ترابي ركز أكتر على إبراز العيون.

بعيداً عن الموضة، دنيا سمير غانم كانت لسه مطرحة ألبومها الغنائي الجديد "الدلال" على قناتها الرسمية في يوتيوب والمنصات الموسيقية، والألبوم فيه 8 أغاني هم: "الدلال، صغيرة، كرهني في الإحساس، الله يعيني، جاني، خلاويص، غير كل البنات، نصين الفولة".

بصراحة اللوك فيه جرأة وتوازن غريب بين الضخامة والنعومة، تفتكروا الفستان ده كان محتاج إكسسوارات أقل ولا القلوب الضخمة كانت هي التاتش الصح؟