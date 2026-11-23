Развлечения

Жени Калканджиева си има двойничка, която работи в магазин за парфюми близо до площад „Сточна гара“ в София. Не само клиентите на магазинчето, а и десетки потребители в ТикТок, където дамата рекламира стоките си, грешно предполагат, че си пазаруват от шефката на модната агенция „Визаж“.

Приликите са сериозни, но има и една ключова разлика – продавачката изглежда по-възрастна. Това веднага е дало повод за мълби, че Жени най-после остарява. Нека сме честни, опитите да „уловят“ възраста ѝ са просто смешни. Носителката на „Мис България“ от 1995 г. остава младолика, дори и пред рождения си ден през февруари, когато ще навърши 52.

За всички съмнили, че времето я е настигнало, Жени се показа без грим в Инстаграм преди няколко дни, за да рекламира нова козметична процедура. Красотата ѝ изглежда неподвластна на времето.

А вие се е случило ли някога да сбъркате някой с известник, или по-страшното – някой да ви е бъркал с някой друг?