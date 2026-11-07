Mariana Goldfarb e Felipe Faria viviam affair enquanto Janaína Barbosa tentava salvar casamento

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Janaína Barbosa relutava em aceitar o fim do casamento com Felipe Faria e chegou a buscar uma reconciliação. Meses antes de morrer, a apresentadora se separou do empresário, com quem foi casada por cerca de 20 anos e teve dois filhos. No entanto, enquanto Janaína ainda lidava com a separação, Felipe, de 44 anos, já tinha engatado um affair com Mariana Goldfarb, de 36 anos, ex-mulher de Cauã Reymond.

Os bastidores do romance

Felipe e Mariana se conheceram por meio de amigos em comum e mantiveram discrição sobre a aproximação. Segundo o jornal Extra, a cautela estava relacionada ao momento delicado vivido por Janaína, que ainda tentava lidar com o fim do casamento. A apresentadora chegou a buscar uma reconciliação com o ex-marido e, segundo o Extra, teria confidenciado a amigas que os dois estavam prestes a retomar a relação.

O plano de voltar ao casamento foi interrompido quando Janaína soube que Felipe continuava saindo com Mariana Goldfarb. Por outro lado, Mariana não tinha conhecimento de que a ex-mulher do empresário ainda alimentava a expectativa de reatar o vínculo. Desde que terminou o namoro com o empresário carioca Rafael Kemp, em meados de 2025, Mariana não havia assumido nenhum novo relacionamento publicamente.

A partida de Janaína

Janaína morreu na terça-feira, 3 de novembro de 2026, aos 48 anos. Segundo a amiga Camila Avesani contou ao G1, Janaína sofreu um choque anafilático após a troca de um medicamento. Ela teve uma reação extrema à medicação e não resistiu. O velório aconteceu na tarde de quarta-feira, 4 de novembro, em São Paulo, com a presença restrita a amigos próximos e familiares.

Trajetória e homenagens

A apresentadora e atriz ficou conhecida no Brasil ao comandar o programa TV Fama, da RedeTV!, onde dividiu a bancada com Nelson Rubens no início dos anos 2000. Na atuação, integrou o elenco da série Casos e acasos, da TV Globo, em 2008, e participou de produções como Anita, em 2023, e Bochincho - o filme, em 2020. Ela também teve passagem pelo carnaval carioca, atuando como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel.

A vida pessoal de Janaína incluiu um casamento entre 2002 e 2007 com o apresentador Otávio Mesquita. Em novembro de 2010, ela se casou com Felipe Faria em uma cerimônia realizada na Ilha de Comandatuba, na Bahia. O casal teve dois filhos, Bernardo e Frederico, que hoje são adolescentes. Nos últimos anos, ela optou por uma rotina mais reservada, diminuindo a exposição em redes sociais e na televisão.

O falecimento foi lamentado por diversas pessoas. Otávio Mesquita declarou que respeitava Janaína e enviou um abraço, pedindo que ela fosse recebida com carinho eterno. Marina Mantega, filha do ex-ministro Guido Mantega, também usou as redes sociais para expressar sua dor, afirmando estar sem chão e sem acreditar na perda da amiga.