Ricardo Darín almorzó en Córdoba: qué pidió y cuánto gastó

Espectáculos

Ricardo Darín, uno de los actores más reconocidos del cine argentino, fue visto almorzando en la ciudad de Córdoba junto a la actriz Andrea Pietra. Ambos eligieron el Cinco Elementos Restobar, un local ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 320, en el corazón de Nueva Córdoba.

La llegada de los artistas fue una sorpresa total para los comensales y el equipo del lugar. Según confirmaron desde el comercio, los actores optaron por las opciones del menú ejecutivo que ofrece el establecimiento para los almuerzos diarios.

El pedido fue bien concreto: una ensalada gravlax y un wrap de ternera, acompañados por bebidas individuales. Para los que tengan curiosidad por el menú, la ensalada tiene base de mix de hojas verdes, salmón curado, tomates cherry y pomelo. Por otro lado, el wrap viene con carne vacuna desmenuzada, hojas verdes, queso tybo y mayonesa casera, servido con una porción de papas fritas.

La cuenta final de la mesa rondó los $60.000. Este monto incluyó los dos platos principales, las guarniciones y las bebidas, un valor que se mantiene dentro del promedio de la carta del restobar.

Desde el establecimiento destacaron la calidez de los referentes artísticos y agradecieron que hayan elegido su propuesta culinaria para compartir un momento. Seamos sinceros: Darín es tan crack que hasta un wrap de ternera en Nueva Córdoba se vuelve noticia.