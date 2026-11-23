Espectáculos

Flavio Mendoza y Sandra Borghi fueron los protagonistas del segmento “frente a frente” en la emisión de PH Podemos Hablar por Telefe del sábado 21 de noviembre de 2026.

El artista relató detalles del abuso sexual que sufrió cuando era chico. La periodista le hizo una pregunta directa sobre qué aspecto de su infancia le gustaría modificar para sentirse un hombre más íntegro en el día de hoy, o para ser algo que todavía no puede ser.

Por su parte, Sandra Borghi también aprovechó el espacio para reflexionar sobre las libertades que desea en su propia vida.

Nos dejó helados la valentía de Flavio al poner en palabras algo tan doloroso en televisión abierta.